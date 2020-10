Līdz šim 20 baltkrievu žurnālisti un viņu ģimenes locekļi saņēmuši palīdzību Latvijā

Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju studiju centra izstrādātajā un īstenotajā programmu palīdzību saņēmuši 16 žurnālisti. Sīle - Eglīte skaidroja, ka līdz ar situācijas pasliktināšanos Baltkrievijā, kad žurnālisti, pildot savu pienākumu informēt sabiedrību par notiekošo valstī, tika bez iemesla aizturēti, piekauti, pazemotie un apcietināti uz vairākām diennaktīm bez ēdiena, Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju studiju centrs piedāvāja palīdzību, balstoties uz izstrādāto programmu un pieredzi sadarbībā ar žurnālistiem, medijiem no Baltkrievijas un Baltkrievijas preses klubu.

Kopš septembra Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju studiju centrs īsteno Baltkrievijā cietušo žurnālistu atbalsta programmu. Atkarībā no katra vajadzības, cietušajiem var tikt sniegta medicīniskā palīdzība, rehabilitācijas pakalpojumi, personīgās vadības intensīvais kurss, īslaicīga uzņemšana drošā vietā, psihoterapeita atbalsts vai politiskais patvērums.

Viņa norādīja, ka žurnālisti, līdzīgi kā kuģu kapteiņi, izjūt milzīgu profesionālo atbildību, līdz ar to daudzi no viņiem, neskatoties uz vairākkārtējiem apcietinājumiem, tehnikas konfiskāciju un miesas bojājumiem, izvēlas turpināt darboties. Taču dažiem netaisnīgie apcietinājumi un pāridarījumi no tiesībsargājošo dienestu puses Baltkrievijā ir radījuši tādas sekas, ka vairs nespēj ne gulēt, ne strādāt. Cietušie izjūt milzīgu trauksmi un tiem ir nepieciešama palīdzība, kaut vai īslaicīga atslodze drošā vidē, uzsvēra Rīgas Ekonomikas augstskolas Mediju studiju centra vadītāja.