Pašvaldību izpilddirektoriem plāno ierobežot pilnvaru laiku

Šāds viedoklis ir vienam no ilggadīgākajiem Latvijas pašvaldību vadītājiem, Jelgavas mēram Andrim Rāviņam: “Kā var domes priekšsēdētājs realizēt [ieceres], ja nav kā vienota komanda? Līdz ar to tas, kas ir šajā likumā šobrīd, ir ļoti pareizi iestrādāts - ka domes priekšsēdētājs domei liek priekšā un dome apstiprina vai nē domes priekšsēdētāja piedāvāto izpilddirektora kandidātu.” Uz precizējošu jautājumu, vai konkursu nevajadzētu rīkot, Rāviņš attrauc:

Pats Garenčiks ir gluži pretējos ieskatos un iecerētās izmaiņas neatbalsta: “Tagad būs tāds instruments, ka varētu vienkārši, elementāri nobalsojot tikt no viņa vaļā, un viņš vairs nevarēs ne pārsūdzēt, ne ko. Viss cauri, pagalam – ir troika nolēmusi, un viss, tiek no viņa vaļā. Tāpēc tas tika ielikts iekšā. Es runāju ar izpilddirektoriem, viņi arī nepiekrīt.”

Uz jautājumu, vai izpilddirektors ir politisks vai administratīvs amats, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis dod neviennozīmīgu atbildi: “Jo, no vienas puses, laba pārvaldība nosaka to, ka neviens politiķis vairs nevar dot konkrētu uzdevumu nevienai kapitālsabiedrībai. Tajā pašā laikā tā atkal tomēr ir arī pilsētas mēra atbildība par to, kas notiek kapitālsabiedrībās, un to viņš var redzēt tikai caur savu izpilddirektoru. Es teiktu, ka šajā gadījumā viņš sēž uz abiem krēsliem.”