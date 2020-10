Reģistrēti 44 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi

Vienlaikus kopš 15.oktobra reģistrēta vēl 12 saslimušo izveseļošanās no Covid-19, līdz ar to Latvijā no šī vīrusa izveseļojusies kopumā 1341 persona. Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta 3494 personām, kamēr aktīva saslimšana ar Covid-19 patlaban ir 2109 pacientiem.