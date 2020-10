Rīgas lidostā pasažieru plūsma varētu atjaunoties vien 2024. gadā

Viņa arī norādīja, ka lidostā ir 62 nomnieki, no kuriem 28 strādā termināli, bet pārējie ārpus termināļa. Vairāk cietuši esot terminālī strādājošie, no tiem trīs uzņēmumi jau ir aizgājuši no lidostas, bet vēl pieci par to domājot. Odiņa arī informēja, ka tiem nomniekiem, kuriem apgrozījums krities par 30%, lidosta sniedz atbalstu, samazinot nomas maksu.