Vai otrā viļņa stratēģija ir pareiza?

Pavasarī dažādi orientētie slimību saprata vienādi: labējie ekstrēmisti (Viktors Orbans), liberāli orientētie (Emanuels Makrons, Krišjānis Kariņš), kā arī sociālisti (Perdo Sančess) svinīgi uzrunāja savas tautas un paziņoja par ierobežojumiem, kurus vienā vārdā sauc par "lockdown". Tauta nepretojās valsts noslēgšanai un iebraucēju bloķēšanai. Kurnēja, bet paklausīja, jo viss sliktais varēja ienākt tikai no ārpuses. Ar šo brīdi iestājās jauns periods arī mūsu valsts vēsturē – veselības nacionālisms, tāpēc kāri lasījām medijos, ka ārzemniekiem klājas sliktāk, nekā mums. Klusi priecājāmies, ka Latvija ir kļuvusi par izdzīvošanas miera ostu un katrs braukātājs uz ārzemēm tika uztverts kā potenciāls noziedznieks. Tam sekoja vasara, brīvdienas un atvaļinājumu laiks, kad līdzcilvēki iemācījās atpūsties dzimtenē "uz vietas" un aizmirst siltās jūras dienvidos.

Tagad mēs atkal esam tajā pašā "riska ričurača" starta punktā. Slimo skaits Latvijā pašlaik ir lielāks nekā pavasarī un pandēmija uzbango otrajā vilnī daudz dramatiskāk, nekā to varēja novērot pavasarī.

Izskatās, ka Londona sāk reaģēt pirmā un aizliedz pulcēšanos telpās. Parīzē un astoņās citās Francijas pilsētās kopš svētdienas ieviests aizliegums atrasties uz ielas nakts stundās (no plkst 21.00 līdz 6.00). Čehijā un Ziemeļīrijā pašlaik ir slēgtas pat pamatskolas. Pēc Eiropas valstu vadītāju tikšanās Briselē karantīnā tagad nonākuši vairāki premjeri. Austrijas un Beļģijas ārlietu ministru saslimšanas dēļ arī pārējo valstu ārlietu ministriem tagad nākas sēdēt karantīnā.

Vācijā iestādes ir nogaidošas aizliegumos, taču Merkeles kabineta ļaudis neslēpj, ka Berlīnes ierobežojumi būtu attiecināmi uz visu valsti. Zviedru valdība sāk atgriezties pie noteikumiem, kas aizliedz izbraukt no apdzīvotas vietas tālāk par braucienu 2 stundu garumā (īpaši no Stokholmas, kur saslimušo mēdz būt visvairāk). Visu valstu vadītāji ir sākuši sarežģītu taktiku, kas gan ierobežotu jaunā pandēmijas viļņa izplatību, gan arī neatkārtotu to haosu ekonomikā, kuru izraisīja bloķētās sabiedrības taktika.