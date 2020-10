Projekta “Mācības pieaugušajiem” 5.kārtas ietvarā, kuru īstenojam sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), aicinām Jūs iegūt modernākas zināšanas un prasmes, maksājot tikai 5-10% no kursu maksas (90-95% apmērā tiek segts no ES fondu un valsts līdzekļiem).

“Uzņēmējdarbība, loģistika, lauksaimniecība, tekstilizstrādājumi un vismodernākās zināšanas - digitālās tehnoloģijas un IT sfēra, mēs precīzi zinām, kas šodien ir pieprasīts darba tirgū un kādas zināšanas meklē mūsu studenti! ”. Laila Uzule, izglītības iestādes "MC Alfa - mācību centrs" direktore, piedaloties profesionālo kursu īstenošanā pieaugušajiem kopš 2017. gada, ir pārliecināta, ka nav lieku zināšanu: “Iepriekšējā mācību kārtā vairāk kā 300 personu pieteicās apgūt programmu “Dārzkopības pamati”. Cilvēki COVID laikā pamanīja savas dobes, dārzus un balkona puķu kastes. Mūsu lieliskie pasniedzēji sniedza ļoti noderīgas, praktiski pielietojamas zināšanas.”

Java un Python programmēšana, digitālais mārketings, biroja pamatprogrammas (Word, Excel, PowerPoint) no iesācēja līdz pieredzējuša lietotāja līmenim, AutoCad, programmatūras testēšana, 3D printera izmantošana drukāšana (robotikā un dizainā), apģērbu konstruēšana un šūšana, e -komercija, dokumentu pārvaldība un arhivēšana, maršruta plānošana loģistikā, praktiskā grāmatvedība, datu drošība un GDPR personas datu aizsardzības regulas prasība - kopumā izglītības iestāde "MC Alfa - mācību centrs" pieaugušajiem piedāvā 37 programmas, kuras finansē 90-95% no Eiropas fondu un valsts budžeta līdzekļiem. Apmācības notiek ne tikai galvaspilsētā: jūsu rīcībā ir mājīgas un aprīkotas klases centra filiālēs Liepājā, Madonā, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Arta, loģistikas uzņēmuma valdes priekšsēdētāja izgāja kvalifikācijas paaugstināšanas kursus 2019. gadā. Viņa ir gandarīta, ka mācību programmā “MC Alfa - mācību centrs”, pēc viņas vārdiem, “nav ūdens”: “Programma tiek veidota efektīvi, loģiski, no vienkāršas līdz sarežģītai. Dalība pieaugušo profesionālo kursu programmā, viennozīmīgi bija gan interesanta, gan noderīga. "

Svarīga piezīme – personām ar maznodrošinātas personas statusu projekts sedz 100% no viņu mācību izmaksām!

Starp citu, jūs varat lūgt atmaksāt daļu no ceļa izdevumiem par braucienu līdz kvalifikācijas prakses vietai (līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēts benzīnam vai braucienam ar sabiedrisko transportu). Cilvēkiem ar invaliditāti tiek maksāts par palīga vai zīmju valodas tulka pakalpojumiem.

Pieteikumu var iesniegt mājas lapā, izvēloties sev interesējošo programmu šeit (savienojums ar internetbankas starpniecību). Reģistrēšanās laikā jums būs jāatbild uz vairākiem jautājumiem (piemēram, par jūsu izglītības līmeni, par to, vai jums ir bēgļa vai maznodrošinātā statuss).

Pēc pieteikumu pieņemšanas, VIAA pārbaudīs saņemtos pieteikumus, kas aizņems apmēram divas līdz trīs nedēļas. Pēc tam, kad mēs saņemsim apstiprināto personu sarakstu no VIAA, skola sazināsies ar jums, lai pārrunātu nodarbību grafiku, līgumu slēgšanu un citus jautājumus. Kad parakstīsiet līgumu, jums būs jāveic maksājums 5-10% apmērā no apmācības izmaksām (parasti šī summa svārstās no 40-70 eiro (ilgākām programmām varbūt vairāk)), un sāciet mācīties!