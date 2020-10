Stacionēto Covid-19 pacientu skaits Latvijā sasniedzis jaunu "rekordu"

Svētdien slimnīcās nonākuši astoņi cilvēki, kuriem konstatēts Covid-19.

Kopā stacionāros ārstējas 80 pacienti. 74 no tiem ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši - ar smagu slimības gaitu.

Ar smagu slimības gaitu stacionāros ārstējas trīs personas vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, viena persona vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem un viens cilvēks vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem.

Ar vidēji smagu slimības gaitu stacionārā ārstējas 16 cilvēki vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, 15 cilvēki vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet 12 pacienti vecumā no 70 līdz 79 gadiem.

Pa septiņām personām ar vidēji smagu slimības gaitu ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Grupā no 20 līdz 29 gadiem stacionāros ar vidēji smagu slimība gaitu ārstējas piecas personas, bet vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem - trīs.

Tāpat ar šādu slimības gaitu stacionārā ārstējas viens jaunietis vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem, un viens sirmgalvis vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

Kopā no stacionāra izrakstīti 284 pacienti.

Svētdien saskaņā ar NVD datiem stacionāros bija ievietoti 72 pacienti ar Covid-19.