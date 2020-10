Apkures sezona klāt: par ko liecina apžuvušas augu lapas?

1. Visbiežāk nīkuļot sāks tie augi, kas atradīsies radiatoru tuvumā, tādēļ tie jāpārvieto prom no siltuma avota. Aizstum puķupodus uz to palodzes stūri, zem kura nav radiatora, novieto augus uz kafijas galdiņa vai kādas citas mēbeles, kas atrodas netālu no loga, taču ne radiatora tuvumā.