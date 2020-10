Britu premjers nonācis ļoti dārgas izvēles priekšā

Lielbritānijas ekonomika ir saņēmusi sāpīgu triecienu no koronavīrusa slimības Covid-19 pandēmijas. Tagad, sarunās starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju par tālākajām attiecībām, pastāv draudi, ka nekādu vienošanos panākt neizdosies. Līdz ar to Džonsonam ir ļoti nopietni jādomā, vai ir vērts aiziet prom no sarunām un iegrūst valsti vēl dziļākās problēmās, ar ko nāksies saskarties jau 2021. gadā. Paredzams, ka bez vienošanās “Brexit” dos Lielbritānijas ekonomikai faktiski tādu pašu triecienu, kādu ir devusi pandēmija.