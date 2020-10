Latvijas pētnieki rada nezāļu ravēšanas robotu

"Robis" ir īpaša iekārta, kas spēj atšķirt kultūraugus no nezālēm un tās iznīcina, vēsta raidījums "Panorāma". Robots darbu veic ar vienu mehānisku "roku", kura spēj kustēties pa labi un pa kreisi. Tiklīdz dators atpazīst nezāli, tas dažu sekunžu laikā to ar mehānisko roku izrauj no augsnes, bet izmērā mazākas nezāles tiek sadedzinātas ar lāzeru.