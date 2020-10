Kuldīgā maina satiksmes organizāciju Jelgavas ielā, slēgtus atstājot trīs posmus

No šodienas mainās satiksmes organizācija Kuldīgā saistībā ar apjomīgo Jelgavas ielas un ar to saistīto ielu posmu pārbūvi. Satiksmei atvērta liela daļa būvobjekta teritorijas.

Zīle stāstīja, ka slēgti paliek tikai trīs ielu posmi - Jelgavas un Mucenieku ielas krustojums, Jelgavas ielas posms no Annas līdz Stacijas ielai un Graudu ielas posms no iebrauktuves uz īpašumu Graudu ielā 3H līdz Jelgavas ielai un Jelgavas iela posmā no Vienības ielas līdz Dzelzceļa ielai.