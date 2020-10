"Rīgas mākslas telpā" Artūra Virtmaņa un Danielas Vētras performance

Performanci būs iespējams vērot klātienē ierobežotam skatītāju skaitam, iegādājoties biļetes iepriekšpārdošanā, savukārt no tās tapušo izstādi varēs apmeklēt vien īsu laiku – no 29. oktobra līdz 6. decembrim izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa", Kungu ielā 3.

Abu pasaules pieredzi un atzinību guvušo mākslinieku performance vēstīs par šķietami pretējiem impulsiem, kas veido radīšanas un destrukcijas ciklus gan indivīda dziļi personīgā, eksistenciālā līmenī, gan ārējās mijiedarbībās ar sabiedrību kopumā. Iedvesmojoties no Mārtina Lutera Kinga leģendārās runas, kas teikta verdzības atcelšanas simtgades gadskārtā 1963. gadā, šīs performances un izstādes centrālais motīvs būs tās citāts “I Have A Dream”, kas no vizuāli iespaidīga, dinamiska performances procesa pārtaps par grafisku, entropisku instalāciju, kas vēlāk būs vērojama izstādē ar šīs performances norises dokumentāciju. Performanci veidos gan šova un farsa cienīgi elementi ar labu devu ironijas, gan neprognozējama un fiziski smaga repetatīva darbība, kurā dzimuma lomas būs mainītas un objekts ar darbību kļūs par sabiedrības spoguli. Performanci veidos instalāciju mākslinieks Artūrs Virtmanis, Daniela Vētra, mūziķis Linards Kalniņš, kā arī DJ Monsta un Rīgas Doma kora skolas audzēknis Olivers Veldre.