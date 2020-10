Normunds Rutulis turpina izdot jaunu popmūziku pieaugušajiem

"Jau publicējot “Saulaina diena”, sapratu, ka mūzika, kurai esmu tik ļoti piekļāvies un realizēju jau divdesmit gadu garumā, ir beidzot pieaugusi, līdz ar mani," skaidro Normunds Rutulis. "Šādu popmūziku patērē pieaugušie, un ar jaunāko paaudzi tai sadzīvot ir gandrīz neiespējami. Tāpēc, apzinoties to un turpinot tiekties pēc arvien augstākiem mērķiem, šis ir ieraksts, par kuru droši varu teikt – mums izdevās. Priecājos, ka Jāņa Strazda melodija, ar skaisti seksapīlajiem Jāņa Petera vārdiem nokļuva Kristapa Krievkalna rokās. Viņš nostiprināja autoru ievīto kodu un izveidoja dziesmai jaunu skrejceļu lidojumam. To pašu varu teikt par katru mūziķi, kuri veidoja dziesmas muzikālo tēlu. Basģitārista Jāņa Rubika un bundzinieka Anrija Grinberga izjusti melodiskā un ritmiskā spēles maniere nostiprināja pamatus un iedrošināja arī pārējos atdot daļu savas sirds šai dziesmai. Jāņa Kalniņa ģitāra un Elīnas Oses balss dara brīnumus, dziesmā iedvešot augstvērtīgu profesionālisma devu. Un Very Cool People pūtēju kvartets pieliek punktu grūva veidošanā. Viss ir izdevies. Ceru, ka arī klausītāji to novērtēs!”