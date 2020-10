Lai arī šī gada rudens iesācies netipiski silts, nedrīkstam aizmirst, ka ziema pavisam drīz būs klāt. un tai jāgatavojas laicīgi. Ja esam jau sākuši notraust no putekļiem ziemas zābakus, vai nebūtu prātīgi arī padomāt par to, lai ietves un ceļi, kur speram savus ikdienas soļus, būtu tik pat labi sagatavoti, kā mūsu apavi?

Sāls šobrīd Latvijā tiek piedāvāts kā vienīgais variants slidenām ietvēm un autoceļiem. Nav īpaši daudz mūsu vidū tādu cilvēku, kas par to priecātos. Gribam nejusties kā pīles uz ledus, taču no tā cieš dzīvnieku ķepas, automašīnu virsbūves, mūsu apavi utt. Bet vai vispār pastāv kādas alternatīvas sāls lietošanai? Vai jūs ticētu, ka ir iespējami citi varianti, turklāt videi draudzīgi?

ICE&DUST-AWAY ir “Nordic Ecolabel” marķēts, Dānijā Alumichem A/S ražots produkts ar divejādu pielietojumu – gan ziemas uzturēšanas (pretapledojuma) un gaisu piesārņojošo smalko daļiņu (atputekļošanas) samazināšanas līdzeklis. Tas šobrīd visā Pasaulē iegūst strauju popularitāti. Tirgū savas pozīcijas tas iekaro pamatā ar to, ka ir ne tikai ļoti efektīvs (novērš ceļu slīdēšanu līdz pat 60 stundām), bet arī videi nekaitīgs (viegli bioloģiski noārdās), koroziju neizraisošs līdzeklis jebkurai virsmai. Tas tiek balstīts uz kalcija magnija acetāta (KMA) un kālija formāta (KF) bāzes. Šī kombinācija piešķir ICE&DUST-AWAY nebijušas īpašības, padarot to saderīgu ar jebkuru virsmu, materiālu un metālu. Alumichem A/S ir izstrādājuši unikālu produktu ziemas uzturēšanai ar dažādām koncentrācijas pakāpēm, katra pielāgota atšķirīgiem laikapstākļiem un gaisa temperatūrai.