Tiesās vīrieti par sievietes nolaupīšanu un izvarošanu

Saskaņā ar celto apsūdzību apsūdzētais vīrietis, dusmu vadīts par to, ka sieviete vēlējās izbeigt attiecības ar viņu, ilgstoši viņu izsekoja un sūtīja nevēlamas ziņas. Kā arī 2018.gada septembra dienā apsūdzētais gaidīja viņu iznākam no kādas kafejnīcas Rīgā. Brīdī, kad sieviete tikko bija izgājusi no kafejnīcas, vīrietis, pielietojot fizisku spēku, iesēdināja viņu savā automašīnā un aizveda līdz jahtklubam, kur tālāk iesēdināja sievieti jahtā.