Rīgas centrā gar dzelzceļu rikšo alnis

Septembris un oktobris ir aļņu riesta laiks. Tēviņi savā starpā cīnās, lai iegūtu mātītes labvēlību, tādēļ mazākie un vājākie tiek izstumti. Šie izstumtie dzīvnieki no Pierīgas mežiem uz kādu laiku var ienākt pilsētā, tomēr Rīgā uz dzīvi tie neapmetīsies, jo Rīgas meži un parki ir pārāk mazas platības, un nav jāsatraucas, ka Biķernieku mežs vai Šmerlis kļūs par to jauno mājvietu.

Tādā gadījumā policisti, sadarbojoties ar dažādiem speciālistiem, varēs mēģināt alni aizbiedēt prom no vietām, kur apkārt ir cilvēki. Ņemot vērā šā dzīvnieka izmērus, viņu nav iespējams sagūstīt. Arī trankvilizatorus lietot nav iespējams, jo to iedarbība ir pārāk lēna, līdz ar to trankvilizatori dzīvnieku drīzāk padarīs agresīvu, nevis tūlīt iedarbosies, tādēļ šādos gadījumos policisti var izmantot skaņas signālus un citas līdzīgas metodes aļņa aizbiedēšanai, informē pašvaldības policija.