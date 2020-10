Grupa "Remix" laiž klajā skaņuplates "...pie laika" CD versiju

Vairums no skaņuplatē iekļautajām dziesmām nekad nav skanējušas radio, jo sakarā ar māsterieraksta zādzību deviņdesmito gadu sākumā tās netika digitalizētas.

Daiga Mazvērsīte raksta: "Daudziem ir zināma leģenda par mūzikas redakcijas galvenā redaktora Raimonda Paula un Radio estrādes orķestra ģitārista Aivara Hermaņa liktenīgo tikšanos, kuras laikā izskanēja aicinājums sapulcēt Latvijas labākos mūziķus, savukārt Maestro solīja dabūt instrumentus - un dzima "Remix". 1988. gadā mūziķi sāka patstāvīgu darbību un ar Paulu togad tikās Vissavienības jauno solistu konkursā "Jūrmala", kur piedalījās kā viesi, bet Maestro vadīja žūrijas darbu. Todien atskaņotās dziesmas saturs tika turēts noslēpumā līdz pēdējam brīdim. Kad "Remix" puiši, tērpušies izaicinoši - nedaudz kā revolucionāri, nedaudz kā skrandaiņi, kāpa uz skatuves, tiešraidē visā toreizējā PSRS no Baltijas jūras līdz Vladivostokai pirmoreiz aizskanēja skaļš brīvības pieprasījums tēvzemei. Mūziķiem toreiz organiski bija nepieciešams radīt dziesmu, kas atainotu gaisā virmojošās pārmaiņu alkas, un vēstījums izdevās tik spēcīgs, ka Ulda Marhilēviča dziesma ar Igo vārdiem uzvarēja 1988. gada Mikrofona aptaujā. "Remix" tobrīd nedomāja par skaistām melodijām un popdziesmām, mūziķi juta, ka pienācis laiks skaņdarbiem, kuri ataino brīvības gara mošanos visapkārt. Likās, ka sācies slepens karš, kurā nepieciešami karognesēji, un šādu misiju "Remix" uzņēmās skaņuplatē "…pie laika"."

"No astoņām dziesmām divu autors bija Aivars Hermanis, pārējās sacerēja Uldis Marhilēvičs, domājot par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Šis patriotiskais muzikālais vēstījums ar Igo, Jāņa Baltausa un Klāva Elsberga dzeju 1989. gadā firmas "Melodija" ierakstu studijā tapa ļoti īsā laikā, un instrumentālie pavadījumi pārsvarā ieskaņoti, muzicējot kopā – dzīvajā, bez komplicētas sintezatoru programmēšanas, toties ar kaislību un liesmojošu enerģiju," raksta Daiga Mazvērsīte. "Teju pārcilvēcisku spriegumu sasniedza Igo vokālā jauda, un spēcīgi, kā sitienam sažņaugta dūre, skaniskā triecienā vienojās visi instrumentālisti. Šī bija otrā un arī pēdējā "Remix" dziesmu skaņuplate, kas sekoja 1987. gadā izdotajam albumam "Vēstule", un šoreiz ieraksts izklausījās pēc konceptuāla darba, nevis skaistu skaņdarbu savirknējuma."

1990. gadā izdotā skaņuplate iegājusi vēsturē arī kā albums, kura oriģinālu nozaga nezināmi ļaundari, ielaužoties skaņu ierakstu studijā, līdz ar to "…pie laika" ieraksti, izņemot tituldziesmu, līdz šim nebija digitalizēti. Pateicoties Marekam Amerikam, tas beidzot ir noticis, līdz ar to laiks noslēgt "Remix" pilnas diskogrāfijas iemūžināšanu ciparu formātā. Zīmīgi, šis process noslēdzas ar albumu "…pie laika", kas ir ļoti nopietns, vīrišķīgs un saviļņojošs ieraksts, ar kuru grupa savulaik no popmūzikas strauji pārcēlās rokmūzikas telpā.