"Es neesmu bagāts cilvēks, taču neesmu arī nabags," Mihkels 2019.gada oktobrī rakstīja iepazīšanās portālā sastaptajai Marjanai no Tallinas. Viņš atzinās, ka esot pārāk kautrīgs, lai uzreiz zvanītu.

Iepazīšanās portālā sastaptā sieviete Mikhelam stāstīja, ka esot 30 gadus veca un dzīvojot Tallinā. Viņa uzdevās par vientuļo māti, kuru liktenis nav žēlojis. Viņa cietusi no bijušā vīra vardarbības. Šķīrusies.

Pirmais lūgums pēc naudas izskanēja jau nākamajā dienā pēc iepazīšanās. Sievietes balss telefonā Mikhelam stāstīja, ka dzīvokļa īpašniece draudot viņu ar bērnu izlikt uz ielas, jo par īri sakrājies 1200 eiro liels parāds. "Sākumā es biju skeptiski noskaņots par šādu maksājumu, bet Marjana teica - kas neriskē, tas nedzer šampanieti," stāsta vīrietis. "Es no sava personīgā bankas konta it kā uz dzīvokļa īpašnieces kontu pārskaitīju 600 eiro."

Taču tas bija tikai sākums. Vēlāk Marjana Mikhelam pastāstīja, ka viņai esot iespēja pieteikties uz mantojumu Krievijā - zemesgabalu vairāk nekā 500 000 eiro vērtībā. Lai to saņemtu, vajagot tikai samaksāt māklerim un notāram. Vai Mikhels palīdzēs? Tika pārskaitītas dažādas summas - pa 1200, 3000 un 4800 eiro no personīgā konta, kam sekoja 45 200 eiro un 31 000 eiro maksājumi no uzņēmuma konta.