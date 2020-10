Agešins par Covid-19 ierobežojumu ievērošanu: "Jāsaprot, ka nedzīvojam mežā"

Viņaprāt, primārais ir likt akcentu uz brīdinājumiem un aicināt cilvēkus būt atbildīgiem. Līdz ar to pagaidām būtu jānogaida nedēļa vai pusotra, novērojot valstī notiekošo. Vienlaikus Agešins uzsvēra, ka, ja situācija ar Covid-19 izplatību turpinās pasliktināties, tad gan būtu jādomā par sodu mehānismiem.

Patlaban Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 7.oktobra līdz 6.novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī transportlīdzekļa vadītāji, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus.

Tāpat no 14.oktobra līdz 6.novembrim iedzīvotāji, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, lieto mutes un deguna aizsegus kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās. Tāpat mutes un sejas aizsegi jālieto reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja tur netiek rīkots pasākums.

Patlaban Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums paredz atbildību par izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, kā arī pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. Par to piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 5000 eiro.