"Tez Tour": Pirmais čarterreiss uz Kipru piepildīts pilnībā

Viņš stāstīja, ka Tez Tour" 17.oktobrī sadarbībā ar Kipras nacionālo aviokompāniju "Cyprus Airways" pirmoreiz sāka "Tez Tour" čarterreisu programmu no Rīgas uz Larnaku, Kipru. "Tas ir praktiski vienīgais virziens, kas patlaban ir iespējams čarterreisu veikšanai no Rīgas, Latvijas," uzsvēra Paļgovs.

Paļgovs norāda, ka 17.oktobrī bija jānotiek pirmajam čarterreisam no Rīgas uz Laspalmasu Kanāriju salās. Tūrisma operators gatavojās šī virziena atklāšanai vairākus gadus un šī gada februāra sākumā viss jau bijis sagatavots - noslēgts līgums ar lidsabiedrību "airBaltic" par šīs lidojumu programmas veikšanu no Rīgas, atklāta visu ceļojumu pārdošana līdz 2021.gada aprīļa beigām, pirmoreiz Latvijā sagatavots un izdots Grankanārijas salas kūrortu un viesnīcu katalogs latviešu valodā, kā arī tika noslēgti visi nepieciešamie līgumi ar viesnīcām un citu pakalpojumu sniedzējiem.

Kā ziņots, Kipra ir viena no piecām valstīm, atgriežoties no kurām, nav jāievēro pašizolācija. No sestdienas, 17.oktobra, pašizolācija vairs nav jāievēro, atgriežoties no Kipras, Somijas, Grieķijas, Igaunijas un Norvēģijas, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.