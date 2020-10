Covid-19: SPKC nosauc novadus ar visaugstāko saslimstību

Tikmēr Vecpiebalgas novadā saslimstības rādītājs ir 1919 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, bet Dundagas novadā - 1181 gadījums. Šīs patlaban ir vienīgās pašvaldības, kur saslimstības rādītājs ir pārsniedzis 1000 gadījumu robežu. SPKC iepriekš ir norādījis, ka gadījumos, kad pašvaldībās ar relatīvi mazu iedzīvotāju skaitu tiek atklāti uzliesmojumi, saslimušo iedzīvotāju īpatsvars būs augstāks nekā pašvaldībās ar lielāku iedzīvotāju skaitu, līdz ar to arī saslimstības rādītājs būs augstāks.

Trīs ir līdz šim lielākais vienā diennaktī Latvijā mirušo Covid-19 pacientu skaits. Mirušās personas bija vecuma grupā no 65 līdz 85 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veikts 4171 Covid-19 izmeklējums, kamēr līdz šim Latvijā veikti kopumā 397 357 Covid-19 testi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 2,8%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 3609 personām, no kurām 1341 ir izveseļojusies.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 11 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Tikmēr kopumā stacionāros ārstējas 83 pacienti, no kuriem 79 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri ir ar smagu slimības gaitu. Kopš aizvadītās diennakts stacionāru pametušas kopumā sešas personas, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīti 290 pacienti, starp kuriem ir gan mirušie, gan atlabušie.