Latvijas iedzīvotāji sākuši vairāk krāt

Uzkrājumos Latvija 3.vietā no beigām

Lielāks mājsaimniecību uzkrājumu apjoms tradicionāli raksturīgs turīgajām valstīm. Saskaņā ar Eurostat pētījumu laikā no 2000. līdz 2016. gadam ES mājsaimniecības vidēji uzkrāj 11-13% no ienākumiem (mērīts kā starpība starp ienākumiem un patēriņa izdevumiem, ņemot vērā arī ieguldījumus pensiju fondos). Latvija tikai ar 3% uzkrājumu koeficientu ieņēma trešo vietu no beigām.