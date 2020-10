Pēc Rinkēviča asiem iebildumiem valdība vēl neskata izmaiņas valsts iestāžu darbības stratēģiju izstrādē

Valsts kanceleja piedāvāja, ka turpmāk stratēģija būtu jāizstrādā visām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā Ārlietu ministrijai (ĀM) un Aizsardzības ministrijai (AM) un to padotībā esošajām iestādēm, kā arī tiešās pārvaldes izglītības iestādēm.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis skaidroja, ka patlaban spēkā esošajā regulējumā prasība par stratēģijas izstrādi neattiecas uz ĀM un AM, bet "tas neko labu šīm institūcijām nedod". Valsts kancelejas direktors pauda pārliecību, ka prasība par iestādes stratēģiju izstrādi būtu attiecināma uz visām ministrijām.

Ministrs norādīja uz ĀM un AM atšķirīgo situāciju, kā piemēru minot faktu, ka atšķirībā no citām ministrijām, ĀM ik gadus gatavo apjomīgu ziņojumu par ārpolitikas aktualitātēm, par kurām tiek rīkotas debates Saeimā. Savukārt AM ir bruņoto spēku attīstības plāni "priekšā un pakaļā".