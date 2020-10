Kazāks: Turpmākajiem lēmumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai ir jābūt daudz mērķētākiem

"Tas vienmēr ir bijis galvenais negatīvais risks. Ja saslimšanas cipari būs augsti ilgu laiku, tas negatīvi ietekmēs ekonomiku. Tas, ko varam mācīties no pavasara un vasaras sākuma pieredzes, ir, kā dažādi ierobežojumi ietekmē ekonomiku. Pašreizējie lēmumi slimības ierobežošanā ir bijuši pareizi un nepieciešami, jo cilvēku veselība ir pats svarīgākais, taču turpmākiem lēmumiem ir jābūt daudz mērķētākiem un konkrētākiem, lai ierobežojumi neradītu ļoti negatīvu sitienu pa ekonomiku," uzsvēra Kazāks.

Jautāts, vai līdz ar Covid-19 straujāku izplatību, Latvijas Banka varētu agrāk pārskatīt ekonomikas attīstības prognozes, Kazāks norādīja, ka Latvijas Bankai kopā ar pārējām Eiropas centrālajām bankām ir noteikts grafiks, kad visas eirozonas valstis izstrādā prognozes un tās publicē, taču, ja Latvijas Banka redzēs kādas straujas izmaiņas vai kritumus, tad ir iespējamas atkāpes no grafika un prognozes var izteikt arī agrāk. "Taču es gribētu arī uzsvērt, ka mēs nezinām, kā nākotne izskatīsies," sacīja Kazāks.

"Mūsu veiksmes stāsts, manuprāt, ir tas, ka mums nav vienas lielas "Nokia", bet mums ir daudz un dažādas mazas "nokias". Ekonomika mums ir diversificēta, pielāgota dažādiem tirgiem, līdz ar to ir vieglāk sabalansējama. Tā ir mūsu priekšrocība, ka ekonomika nepaļaujas tikai uz vienu konkrētu jomu, pat neskatoties uz to, ka mums ir problēmas ar tranzītu un finanšu sektoru un mums ir diezgan liela atkarība no tūrisma. Citas jomas spēj diezgan labi reaģēt, un, ja, piemēram, paskatāmies uz pašreizējiem bezdarba rādītājiem, tad bezdarba līmenis ļoti strauji pieaudzis nav," sacīja Kazāks.