Pabriks: Aizsardzības budžets nav "sapņu budžets"

Komisijā prezentējot aizsardzības ministrijas budžeta prioritātes nākamajam gadam, Pabriks skaidroja, ka Latvijas aizsardzības budžets ir diezgan sabalansēts, daļa no tā aizejot Latvijas ekonomikas attīstībā. Ministrs pauda gandarījumu par to, kā veidojas sadarbība ar aizsardzības industriju, to saucot par "veiksmes stāstu", kas ļauj domāt gan par arvien vairāk iepirkumiem no pašu ražotājiem, gan mēģināt viņus savest kopā ar lielākiem ārvalstu uzņēmumiem un ielauzties starptautiskajā tirgū.