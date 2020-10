Policija visbiežāk sākusi procesus par pašizolācijas neievērošanu un izklaides vietu darbu pēc pusnakts

Laikā no 1.oktobra līdz 18.oktobrim par epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu ir sākti 88 administratīvā pārkāpuma procesi, no kuriem 55 procesi ir par pašizolācijas neievērošanu.

Šajā laikā Valsts policija ar mērķi konstatēt iespējamos pulcēšanās pārkāpumus ir veikusi 3120 preventīvās pārbaudes, no kurām 1941 pārbaude veikta sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaudot personas, kuras pēdējo desmit dienu laikā ir ieceļojušas no ārzemēm un ievēro pašizolāciju, policija ir veikusi 11 355 telefona zvanus, 1470 izbraukumus un reaģējusi uz desmit izsaukumiem.

Līdz 18.oktobrim aktīvā policijas kontrolē atradās aptuveni 8000 personu, kurām, atgriežoties no tām valstīm ar augstu Covid-19 saslimstību, ir obligāti jāievēro pašizolācijas prasības. Tomēr jānorāda, ka šis skaitlis katru dienu mainās.

Policija atgādina, ka no 12.oktobra visiem, kas ieceļo Latvijā gan ar privāto transportlīdzekli, gan izmantojot pasažieru pārvadātāju pakalpojumus, obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa vietnē covidpass.lv. Anketas ir iespējams aizpildīt no jebkuras viedīrieces, un to aizpildīšana ieceļotājiem ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas.