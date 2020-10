Ķīpsalas dizaina izstādē būs apskatāmi latviešu mākslinieces Ildzes Oses darbi

Ir cilvēki, kas neatlaidīgi seko saviem sapņiem, – nosprauž mērķi un iet uz to, reizēm pat pārdroši. Ildze Ose, māksliniece no Talsiem, noteikti ir savu sapņu piepildītāja. Šonedēļ – no 23. līdz 25. oktobrim – Ķīpsalā notiks mēbeļu un dizaina izstāde “Furniture & Design Isle 2020”, kurā varēs aplūkot Ildzes darbus.