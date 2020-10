Septiņas minūtes miera

Publisko telpu, jo īpaši sociālos medijus, arvien blīvāk piepilda ziņas, kas vieš nemieru un nevajadzīgu šķelšanos jau tā izaicinošos apstākļos. Tādēļ Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, tā diriģents Jurģis Cābulis un pianiste Ilze Kalniņa ikvienam dāvina septiņas minūtes absolūta miera latviešu komponista Pētera Vaska skaņdarbā “The Fruit of Silence”. Rīgas Doma kora skolas jauktais koris aicina uz mirkli apstādināt ikdienas steigu un sargāt savu un sev tuvo cilvēku veselību gan no vīrusiem, gan no dezinformācijas.