Šī ekspertīzes piedāvāšana izpaužas vairākos veidos. Viens no tiem ir palīdzība veidot sarunas starp Eiropas Savienību un Centrālāzijas reģiona valstīm, bet otrs ir dažādu ES līmenī pieņemtu vērtību piedāvāšana. Tāpat ne mazāk svarīga ir arī iesaiste dažādos reģionālās palīdzības projektos, no kuriem īpaši jāuzsver robežu pārvaldība. Piemēram, Latvija ir ilgstoši spēlējusi nozīmīgu lomu Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programmā Centrālāzijā (BOMCA) un mūsu valsts pārstāvis ir arī vadījis ES delegāciju Uzbekistānā.

Tāpat pastāv arī labs politiskais dialogs, kuram zināmā mērā ir palīdzējusi veidoties kopīgā vēsturiskā pieredze kā bijušajām PSRS Republikām. Jesaulkova īpaši uzsver Latvijas pārdomāto pieeju, kuras ietvaros visam reģionam netiek piemērota vienota pieeja, bet gan katrai no reģiona valstīm – Kazahstānai, Uzbekistānai, Kirgizstānai, Turkmenistānai un Tadžikistānai tiek veidota atsevišķa ārpolitika. Mūsu valsts pieeja ir samērā niansēta un uzsver pakāpenisku pieeju ES izvirzīto ārpolitisko mērķu panākšanā, no kuriem nereti daudzi ir saistīti ar demokrātisku vērtību ievērošanu. Saprotams, ka Centrālāzijas diktatūrām šie mērķi bieži vien ir nepieņemami.

Pagātnē Latvija spēlēja arī centrālu lomu tā saucamajā NATO Ziemeļu apgādes tīklā. Tā ietvaros Rīgā pa jūras ceļiem nonāca militāras kravas, kuras pēc tam ar dzelzceļa sliežu palīdzību caur Krieviju un Centrālāzijas reģionu tika transportētas uz Afganistānu. Latvija no tā guva ievērojamus ekonomiskus un arī politiskus ieguvumus. Politoloģe nenoliedz, ka šāds veiksmes stāsts potenciāli varētu atkārtoties un Latvija varētu atrast iespēju no Centrālāzijas reģiona iegūt jaunas kravas. Tas varētu būt īpaši aktuāli tāpēc, ka lielas ambīcijas šajā pasaules daļā ir Ķīnai, kura vēlas īstenot savu Jaunā Zīda ceļa projektu un potenciāli to pagarināt līdz Austrumeiropai.