Pētījums: 42% Latvijas jauniešu tuvākajā piecgadē plāno iegādāties savu mājokli

Jautāti par tuvāko piecu gadu plāniem saistībā ar mājokļa izvēli, visbiežāk jeb 42% gadījumu jaunieši norādīja, ka plāno iegādāties paši savu mājokli, tikmēr 18% plāno dzīvot īrētā mājoklī, 12% plāno mitināties partnerim piederošā īpašumā, bet 13% atzina, ka viņiem nav nekādu nākotnes plānu. Interesanti, ka no Baltijas valstīm Lietuvā ir vislielākā daļa jeb 54% jauniešu, kas tuvākajos gados plāno tikt pie sava mājokļa, tikmēr Igaunijā to plāno tieši puse jauniešu.

Tikt pie sava īpašuma līdz 30 gadu vecumam ir iespējams – to pierāda arī aptaujas dati,

kuros redzams, ka 27% jauniešu vecumā no 20 līdz 30 gadiem jau tagad pašiem vai partnerim pieder savs mājoklis. Šajā vecumā daudzi jaunieši jau veiksmīgi sāk veidot karjeru un nodrošina sev stabilus ienākumus. Citi veido ģimenes un kopā ar dzīvesbiedru nolemj spert nākamo nopietno ilgtermiņa soli – iegādāties savu mājokli. Pēc Luminor bankas datiem 25% no visiem jaunajiem hipotekārajiem kredītiem tiek izsniegti klientiem tieši šajā vecuma grupā,” stāsta Kaspars Lukačovs, Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Baltijā.

Visbiežāk mājokli iegādājas IT jomā strādājošie

Pēc Luminor bankas datiem visbiežāk kredītņēmēji vecumā no 20 līdz 30 gadiem strādā IT vai finanšu nozarēs, publiskajā sektorā ar vidējiem ienākumiem 1300 eiro pēc nodokļu nomaksas. Puse no viņiem mājsaimniecībā ir vieni, un 67% ir augstākā izglītība.