Latvijas iedzīvotāji arī Covid-19 pandēmijas apstākļos turpina ceļot

Jau ziņots, ka "Tez Tour" organizētais pirmais čarterreiss uz Kipru sestdien bijis piepildīts 100% apmēra. Tūrisma portālā "travelnews.lv""Tez Tour" ģenerāldirektors Baltijas valstīs Konstantīns Paļgovs stāstīja, ka "Tez Tour" 17.oktobrī sadarbībā ar Kipras nacionālo aviokompāniju "Cyprus Airways" pirmoreiz sāka "Tez Tour" čarterreisu programmu no Rīgas uz Larnaku, Kipru. "Tas ir praktiski vienīgais virziens, kas patlaban ir iespējams čarterreisu veikšanai no Rīgas, Latvijas," uzsvēra Paļgovs.

Kā ziņots, pēc SPKC datiem, Kipra ir viena no piecām valstīm, atgriežoties no kurām, nav jāievēro pašizolācija. No sestdienas, 17.oktobra, pašizolācija vairs nav jāievēro, atgriežoties no Kipras, Somijas, Grieķijas, Igaunijas un Norvēģijas.