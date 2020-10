Dzemdību nodaļas Kuldīgas un Dobeles slimnīcās tomēr saglabās

Viņa klāstīja, ka VM pabeigusi pusgadu ilgušo slimnīcu līmeņu novērtējumu atkarībā no tā, kādu pakalpojumu līmeni iestādes bija uzņēmušās nodrošināt. Izvērtējums noticis, vairākkārt tiekoties ar iestādēm.

To, kādas izmaiņas plānotas citās Latvijas slimnīcās saskaņā ar veikto novērtējumu, ministre, pirms VM ziņojums nav skatīts valsts sekretāru sanāksmē, nevēlējās atklāt.

Iepriekš "KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucens pauda, ka tiksies ar VM parlamentāro sekretāru, lai pārrunātu, pēc viņa paustā, Kuldīgas un Dobeles slimnīcu dzemdību nodaļu slēgšanu un iespēju to aizkavēt. Partija "kategoriski iestājas pret" reģionālo slimnīcu kapacitātes un ārstēšanas potenciāla vājināšanu, jo "tas apdraud laukos dzīvojošo iedzīvotāju tiesības saņemt savlaicīgi kvalitatīvu veselības aprūpi".

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Sandis Miļauskis. Viņaprāt, no 2021.gada janvāra nedrīkst likvidēt Dzemdību nodaļas Kuldīgas un Dobeles slimnīcās. Iniciatīvā skaidrots, ka no Saldus tuvākā Dzemdību nodaļa jau tagad ir vairāk nekā 50 kilometru attālumā, savukārt pēc 2021.gada, kā to plānojot Veselības ministrija, jāmēro būšot vairāk nekā 90 kilometri.