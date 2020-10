Aptauja: Sievietēm bijis grūtāk pielāgoties ārkārtējai situācijai nekā vīriešiem

Analizējot sociālpsiholoģisko profilu indivīdiem, kuriem bija grūtības pielāgoties ārkārtējai situācija Covid-19 pandēmijas laikā, darba autori Viktorija Perepjolkina un Gatis Upesleja konstatējuši, ka 20,5% no aptaujātajām sievietēm norādījušas uz grūtībām pielāgoties, savukārt tā atbildējuši vien 12,3% vīriešu.

Grūtības pielāgoties ārkārtējai situācijai 20% aptaujāto vecumā no 66 līdz 75 gadu vecumam. Upesleja šo rādītāju skaidroja ar faktu, ka šī ir riska grupa un cilvēkiem, iespējams, bijušas bailes par savu veselību. Grūtības varēja radīt arī nespēja apmeklēt savus tuviniekus.

Nākamā lielākā grupa, kam bijušas grūtības pielāgoties ārkārtējai situācijai, ir aptaujātie vecumā no 26 līdz 35 gadiem

un tie veido 19,7% no respondentiem. Tad seko tie, kas ir vecuma grupā no 46 līdz 55 gadu vecumam un šī grupa veido 18,1% no aptaujas dalībniekiem.