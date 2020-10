Igaunijas valdošā koalīcija pārvarējusi krīzi

Sēders savukārt uzsvēris, ka triju koalīcijas partiju līderu kopīgais paziņojums nav uzskatāms par jaunu koalīcijas līgumu, bet attiecas tikai uz vienu no esošā līguma punktiem.

Tēvzemiešu līderis norādījis, ka neviena no koalīcijas partnerēm nav vēlējusies tās iziršanu un pašreizējā parlamenta sastāvā labāka varianta par esošo koalīciju nav.

EKRE līderis, finanšu ministrs un Marta Helmes dēls Martins Helme izteicies, ka koalīcijas partiju strīds bijis "emocionāls un iracionāls" un viņa vadītā partija baidījusies, ka viens no tai svarīgajiem koalīcijas līguma punktiem netiks izpildīts, taču tagad uzticēšanās pilnībā atjaunota.

Kā ziņots, šīs nedēļas sākumā Martins Helme faktiski izteica premjeram ultimātu, paziņojot, ka EKRE aizies no valdības, ja iekšlietu ministram nāktos atkāpties saskaņā ar premjera lēmumu vai neuzticības balsojumu parlamentā, kas būtu iespējams, ja opozīcijas prasību atbalstītu arī koalīcijas deputāti. Tobrīd viņš izteicās, ka "jautājums nav par to, vai valdības vadītājs uzticas savam iekšlietu ministram, bet par to, vai EKRE uzticas pašam premjeram".