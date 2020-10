Grozies, kā gribi, bet atbalsis no deviņdesmitajiem joprojām liek par sevi manīt. Kā citādi skaidrot to, ka toreizējās politikas rezultātā zemes nomnieks Ķīpsalā var 12 gadus zemi izmantot bez maksas? Turklāt “savdabīgi” lēmumi šajā Rīgas teritorijā pieņemti arī pašlaik. Ar deviņdesmito gadu sekām šodien jāsadzīvo arī kādai slimnīcai un patversmei. Par to šajā “Starp citu” raidījumā.