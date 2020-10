Spriežot pēc Latvijas standartiem, ASV teju čum un mudž no augstiem debesskrāpjiem un torņiem. Tomēr debesskrāpju kategorijās nedz ASV, ne betona džungļu pilsēta Ņujorka neizceļas ne ar vienu pašu superaugstu debesskrāpi.

Ar vārdu “debesskrāpis” daudzi saprot ļoti augstu ēku, taču šie mūsdienu modernās arhitektūras objekti ir dalāmi vairākās kategorijās. Visiespaidīgākie un augstākie debesskrāpji iedalās divās kategorijās – “superaugstie” un “mega augstie”. Superaugsti debesskrāpji ir virs 300 metriem, bet mega augsti debesskrāpji – no 600 metriem. Savukārt ASV debesskrāpju pilsētās, it īpaši Ņujorkā, debesskrāpju augstums variē no 150 līdz 300 metriem.