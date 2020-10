"Radio 5" sāk skanēt jauns repa mūzikai veltīts raidījums "REPortāža"

Repa mūzika ir viens no populārākajiem žanriem Latvijā un ārzemēs. No straumēšanas servisa Spotify pieejamajiem datiem vairāk nekā puse no divdesmit visvairāk straumētajām dziesmām nedēļā no 16. līdz 22. oktobrim pārstāvēja šo mūzikas žanru. ASV jau 2018. gadā reps, vērtējot pēc pārdoto albumu un straumēto dziesmu daudzuma, bija populārākais mūzikas žanrs, aizņemot vairāk nekā 21% no tirgus (pēc statista.com datiem). Arī 2020. gada pirmajā pusē astoņi no desmit Billboard visvairāk klausītajiem māksliniekiem bija reperi (Nielsen Music).