Huawei P smart 2021 ekrāna diagonāles izmērs ir 6,67 collas un tas aizņem 90 procentus no tālruņa priekšpuses. Priekšējā kamera ir nevainojami integrēta ekrānā nevis uz tā rāmja, lai palīdzētu gūt plūdenu tālruņa lietošanas pieredzi bez robežām, kas ir viena no šobrīd aktuālajām tālruņu lietotāju vēlmēm. To apstiprināja Huawei pētījums: 26 % aptaujāto patērētāju Baltijā norādījuši, ka šī funkcija ir viena no trim vissvarīgākajām, domājot par savu ideālo viedierīci.