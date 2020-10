Speciālistu trūkumu medicīnā rosina risināt, piesaistot ārstus no Baltkrievijas

"Saskaņas" Saeimas frakcijas deputāti vērsušies pie veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) saistībā ar iespēju atvērt "zaļo koridoru" ārstiem no Baltkrievijas līdzīgi kā Ekonomikas ministrija to paredz informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistiem, informēja "Saskaņas" deputāte Regīna Ločmele.