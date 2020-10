Krāšņi aizvadīts jau trešais sieviešu izaugsmes un iedvesmas forums "Līdere"

Kā uzdrošināties riskēt un nebaidīties kļūdīties jeb kā iziet no komforta zonas, motivējošā runā ar savu pieredzes stāstu dalījās apmācību konsultante Trūdija Žagare. Viņas stāsts bija par sevi pašu, to kā 2008. gadā satikusi tagadējo vīru Juri Žagaru un no Londonas pārcēlusies uz Latvijas laukiem. Lēmums pamest Londonu, savu iemīļoto darbu un draugus, lai sāktu jaunu dzīvi svešā vietā, T. Žagarei, kā pati stāsta, bija iziešana no komforta zonas, kam vajadzējis drosmi, tomēr viņa nenožēlo savu izvēli. “Tad es sapratu, ka jāriskē, lai saņemtu to maksimumu no dzīves. Protams, tas nozīmē arī iziešanu no komforta zonas” – stāsta Trūdija Žagare.