Atšķirība starp patriotiem un nacionālistiem

Marks Mofets ir "Smithsonian" Nacionālā dabas vēstures muzeja zinātniskais līdzstrādnieks. Šī eseja adaptēta no viņa 2019.gada grāmatas "The Human Swarm: How Our Societies Arise, Thrive, and Fall" ("Cilvēku spiets: kā mūsu sabiedrības rodas, plaukst un iznīkst").