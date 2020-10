Valsts policija aicina: ieziemo vasarnīcu pareizi un parūpējies par tās drošību

Lai mazinātu zādzību skaitu, Valsts policija un Gjensidige Latvija aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem pret savu īpašumu, bet ieziemot vasarnīcu jeb sagatavot to atstāšanai uz ziemu, tādējādi parūpējoties gan par īpašuma, gan tajā esošo mantu drošību.

Ik gadu notiek aptuveni 330 zādzības no vasarnīcām un dārza mājām.

Ja tas nav iespējams, var lūgt to darīt kādam uzticamam kaimiņam. Tāpat ieteiktu īpašumā nodrošināt signalizāciju un apsardzes kompānijas uzraudzību, kā arī padomāt par citiem ilgtermiņa drošības risinājumiem – drošām durvju slēdzenēm un tādu teritorijas plānojumu, kas neļauj zaglim pielavīties kaimiņu nepamanītam.”

No vasarnīcām zagtas tiek jebkādas lietas, kas ir atstātas, tai skaitā virtuves piederumi un trauki, elektronika (piem., TV, DVD atskaņotāji), sadzīves tehnika (plīts virsmas, putekļusūcēji, sildītāji), velosipēdi, pārtikas produkti, pļaujmašīnas, trimeri.

Par fokusa dienu pret zādzībām:

Eiropas Noziedzības novēršanas tīkls (EUCPN) un 12 Eiropas valstis 2019. gadā sāka pirmo ES mēroga fokusa dienu pret zādzībām no mājokļiem. Fokusa diena ir vērsta uz to, lai pastiprinātu cīņu pret šo noziegumu, brīdinot un informējot iedzīvotājus par to, kā sevi pasargāt. Šī iniciatīva ir plānota kā ikgadējs pasākums, un tās mērķis ir caur preventīvu kampaņu un lokālām iniciatīvām mudināt iedzīvotājus pasargāt savus mājokļus.

2020. gadā 26 Eiropas valstīs fokusa dienu pret zādzībām no mājokļiem atzīmēja 21. oktobrī. Šogad Latvijā tika vērsta uzmanība uz to, kā pasargāt vasaras mājas, kas ziemas periodā ilgstoši tiek atstātas bez uzraudzības. 26 iesaistītās Eiropas valstis ir Austrija, Albānija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Vācija, Dānija, Igaunija, Spānija, Somija, Francija, Ungārija, Īrija, Islande, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Slovākija.