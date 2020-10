Gudra iepirkšanās neprasa lielu plānošanu vai zināšanas par produktiem, tam vajag zināmu pacietību, bet tas nemaz nav grūti. Tiklīdz jūs to iemācīsieties, jums būs finansiāli izdevīgāk iepirkties šādi, kā arī to varēsiet izdarīt ātrāk un gūt patīkamāku pieredzi. Jūs varat atrast visu, kas nepieciešams izdevīgam darījumam, ja esat gatavs ievērot dažus padomus, kurus sniedzam īpaši gudriem pircējiem.

Sāksim vienkārši – izveidojiet nepieciešamo un vēlamo priekšmetu sarakstu. Sarakstā jāiekļauj lietas, kas jums ir obligāti nepieciešamas. Ja pēc tam redzat kādu no vēlamajām lietām, kura ir nonākusi izpārdošanā par cenu, kuru esat atzinis par labu, varat arī to iegādāties. Kad izveidojat sarakstu, tā saturu noteikti ir arī jāievēro. Nepērciet neko tādu, kas nav jūsu sarakstā vai ko jums nevajag. Ja jūs pērkat kādu konkrētu preci, nepērciet vēl citu tikai tāpēc, ka tai bija papildu atlaide. Var šķist, ka šādi jūs saņemat labu darījumu, taču impulsu vadīta preču pirkšana gandrīz nekad nav izdevīgs darījums.

Katram priekšmetam un precei, kuru plānojat iegādāties, ir jābūt iekļautai budžetā. Pamatojiet izvēlēto iepirkumu budžetu uz to, ko varat atļauties un cik ilgi prece tiks izmantota. Ja nekad neesat veidojis budžetu vai jums nepieciešama palīdzība budžeta plānošanā, sākumam pietiks ar pārdomām par to, cik katru mēnesi un nedēļu varat atļauties tērēt iepirkumiem. Budžeta plānošanai nav jābūt stingrai vai ierobežojošai. Tas faktiski ļauj jums atpūsties, jo, ja jūs zināt, ka jūsu budžetā ir noteikta summa, ko tērēt, piemēram, pārtikai, jums nebūs jādomā, vai attiecīgajā nedēļā vēl varat iegādāties kādu dārgāku produktu vai ne.

Kad esat veikalā, lūdziet palīdzību. Klientu apkalpošana ir paredzēta, lai palīdzētu jums neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiešsaistē vai pašā veikalā. Piemēram, jūs varat pajautāt pārdevējam par to, kādas akcijas vai piedāvājumi šonedēļ ir visizdevīgākie zivīm vai citiem produktiem. Darbinieki varēs ieteikt labāko cenu, lai jūs varētu iegūt visizdevīgāko pirkumu. Ja iepērkaties internetā, tad tiešsaistes tērzēšana ir lieliska iespēja iegūt pieejamos kuponu kodus, ja tādi attiecīgajā veikalā tiek piedāvāti. Vienkāršākais veids, kā iepirkties gudri un iegūt labāko iespējamo piedāvājumu, ir kuponu un atlaižu izmantošana!

Pētījumi rāda, ka cilvēki, izmantojot bankas karti, tērē par aptuveni pusi vairāk, neatkarīgi no tā, vai tā ir kredītkarte vai debetkarte. Tas ir tāpēc, ka mēs to neuzskatām par naudu, kaut arī to tik un ta tērējam. Vienkārši sakot, jūs tērēsiet mazāk, ja izmantojat skaidru naudu. Protams, iepērkoties tiešsaistē, jums būs jāizmanto kredītkarte, taču jūs varat ierobežot šāda veida pirkumus vai uzlikt tiem mēneša budžetu, kas palīdzēs savus tēriņus turēt rāmjos.