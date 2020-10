Runājot par skaņas kvalitāti, līdz šim to esam vērtējuši, ņemot vērā situāciju un vidi, kurā austiņas tiek lietotas. Galu galā nav iespējams pilnībā nomākt apkārtējās vides trokšņus, it īpaši, ja atrodamies lidmašīnā, kas paceļas, vai vērojam uguņošanu. Šķiet, Huawei FreeBuds Pro austiņas ir nolēmušas uz visiem laikiem mainīt šos noteikumus, jo ar tām jūs patiešām nevarat dzirdēt neko citu kā tikai savu mūziku vai personu, ar kuru runājat – lai kur jūs atrastos. Austiņu skanējums nebaidās no lidmašīnām, pilsētas satiksmes trokšņiem vai pārpildītu restorānu kņadas ar skaļu fona mūziku. Kā tas iespējams?