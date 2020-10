Jaunais mūziķis Kriss Noa publicē jaunu dziesmu un video

23. oktobrī klajā nāk mūziķa Krisa Noa (Chris Noah jaunākais singls "This Is The Night" no 6. novembrī gaidāmā minialbuma "Distance Deluxe". Dziesma ir tapusi sadarbībā ar britu mūzikas producentu Kristoferu Harisu, ar kuru Noa jau ir veiksmīgi sadarbojies iepriekš.