VM: Covid-19 ierobežojumi nav devuši gaidīto efektu un Covid-19 izplatība turpina strauji pieaugt

Ministrijā skaidro, ka pēdējās nedēļas laikā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaita īpatsvars palielinājies par 32% - no 686 nedēļas laikā atklātajiem Covid-19 gadījumiem līdz 902. Pozitīvo testu īpatsvars šajā laikā pieaudzis no 2,4% līdz 3%, kā arī strauji palielinājies stacionēto pacientu skaits, kas šodien jau sasniedzis 113 cilvēkus.

Tāpat pagājušajā diennaktī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecumā no 55 līdz 60 gadiem.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 17, bet no tām izrakstīti astoņi Covid-19 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 113 saslimušie, no kuriem 103 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet desmit - ar smagu slimības gaitu.