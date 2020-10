Mainīti laiki vairākiem reģionālo maršrutu rīta reisiem

Tostarp maršruta Nr.7912 Rīga-Viļaka-Baltinava autobuss no pieturas "Baltinava" izbrauks plkst.3 pēc vasaras laika (ikdienā izbrauc plkst.2) un līdz Balvu autoostai pieturās apstāsies stundu vēlāk nekā norādīts kustības sarakstā. Savukārt no Balvu autoostas autobuss kursēs atbilstoši sarakstam, no Balvu autoostas izbraucot plkst.3.01 pēc ziemas laika.