Saulkrastos ugunsgrēkā cietis cilvēks

No degošās telpas ugunsdzēsēji iznesa cietušu cilvēku un nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu aprūpē. Nepilnas stundas laikā ugunsgrēks tika likvidēts.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 20 cilvēki. Ugunsdzēsēji no nama evakuēja vēl trīs cilvēkus, bet vienu personu izglāba, izmantojot glābšanas masku un izvedot no piedūmotām telpām. Cietušo notikumā nebija.