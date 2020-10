Asociācija: Grozījumi likumā par sociālajām iemaksām diskriminēs mazāk nodrošinātos iedzīvotājus

Viņa skaidroja, ka Covid-19 krīzes skartie uzņēmumi patlaban cenšas saglabāt darbiniekus, nodrošināt tiem vismaz minimālus ienākumus. Viena no galvenajām atbalsta formām ir nepilna laika darbs. "Jaunais likumprojekts ir tiešs trieciens sociāli atbildīgākajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem. Tas notiek brīdī, kad Latvija pārdzīvo vienu no valsts vēsturē lielākajiem ekonomiskajiem satricinājumiem," skaidroja asociācijas pārstāve.