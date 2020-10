Drauga draugs zina jeb - kur rodas sazvērestības teorijas par Covid-19?

Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” ziņo, ka Rīgas Stradiņa universitātes pētījumā secināts, ka piemēram, apgalvojumam, ka Covid-19 statistika par nāves gadījumiem ir maldinoša, jo patiesībā cilvēki miruši no vecuma vai citām saslimšanām, piekrituši 32% respondentu.

Šādi ieraksti sociālajos medijos parādījās arī pēdējās nedēļās. Pie “Facebook” ieraksta par kādu no auto stopētājas noklausīta stāsta par radinieku, kurš nomiris dabīgā nāvē, bet viņu it kā par brīvu kremēja, lai tikai varētu ielikt Covid sarakstā, komentāros pieteicās vēl vismaz astoņi cilvēki, kuriem paziņām esot bijis tāpat.

Sazinoties ar šo ierakstu autoriem, no tiem, kas atbiedēja neviens savu stāstu nevarēja pamatot ar ko vairāk.

Arī Saeimas deputāta Alda Gobzema jau vasarā Facebook publicētā ierakstā bija apgalvots – ja tuvinieki piekrīt parakstīt Covid kā nāves cēloni, apglabā par brīvu. Faktu pārbaudītāji no Re:check jau toreiz norādīja, ka tā nav taisnība.

Rīgas Stradiņa universitātes profesore, mediju eksperta Anda Rožukalne skaidro, ka atsaukšanās uz kādu, kurš zina, ir iemesli, kāpēc šādi vēstījumi gulst auglīgā augsnē. “Mēs redzam publiskā vidē šīs it kā pieredzes - man bija tāda pieredze, maniem radiniekiem, kolēģiem un es par to esmu satraukts. Šis autentiskums dod patiesuma ilūziju,” norāda A.Rožukalne.

Apgalvojums par nepamatoti Covid-19 nāves statistiku, jo cilvēki it kā miruši citu iemeslu dēļ, ir vispopulārākais no sazvērestības teorijām. Tam, ka Covid-19 ir līdzīgs gripai vai citai saslimšanai piekrituši gandrīz 17%, bet ka Covid-19 pasākumu mērķis ir kontrole, tai skaitā čipošana - ap 15% aptaujāto.

Šo cilvēku nievas uz savas ādas nereti izjūt arī Covid-19 slimnieki un viņu tuvinieki, ja par savu pieredzi stāsta publiski. Arī Zane Eniņa, kura jau gadiem raksta savu blogu, un turpina to arī tagad, kad ir viena no saslimušajiem. “Mani draugi bija ietagojuši mani vienā no “Facebook” postiem, ka šādi slimnieki neeksistē. Un tad es pati arī pieteicos - nē nu labi, ja jums ir kādi jautājumi, es atbildēšu, lūdzu! Un tad bija šī atbilde, ka jautājumi netiks uzdoti, jo jūsu blogs izskatās tāds, par kuru ir samaksāts. Un tad man likās - tiešām?